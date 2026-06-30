Intuitive Surgical Aktie

Intuitive Surgical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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Frühe Anlage 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Intuitive Surgical-Einstiegs gewesen.

Die Intuitive Surgical-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intuitive Surgical-Anteile bei 543,41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,184 Intuitive Surgical-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 405,97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 74,71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 25,29 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Intuitive Surgical zuletzt 143,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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