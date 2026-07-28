Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Hochrechnung
|
28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor einem Jahr bedeutet
Am 28.07.2025 wurde die Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 493,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,024 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 722,40 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Anteils am 27.07.2026 auf 356,83 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 27,76 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 119,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
17.07.26