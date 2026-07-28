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Intuitive Surgical Aktie

Intuitive Surgical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

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Hochrechnung 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 28.07.2025 wurde die Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 493,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,024 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 722,40 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Anteils am 27.07.2026 auf 356,83 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 27,76 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 119,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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