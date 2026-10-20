Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Lohnender Intuitive Surgical-Einstieg?
|
20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intuitive Surgical von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Intuitive Surgical-Papier statt. Diesen Tag beendete die Intuitive Surgical-Aktie bei 458,47 USD. Bei einem Intuitive Surgical-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,181 Intuitive Surgical-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 944,84 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Anteils am 19.10.2026 auf 433,18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,52 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Intuitive Surgical zuletzt 150,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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