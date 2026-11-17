Vor Jahren Intuitive Surgical-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Intuitive Surgical-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 546,71 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,291 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 006,99 USD, da sich der Wert einer Intuitive Surgical-Aktie am 16.11.2026 auf 437,75 USD belief. Das entspricht einem Minus von 19,93 Prozent.

Intuitive Surgical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 153,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at