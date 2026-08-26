NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht

Am 26.08.2016 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,90 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,362 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ionis Pharmaceuticals-Aktie auf 63,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 057,28 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 105,73 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 10,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at