NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ionis Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 34,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 289,939 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 287,62 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 13.10.2026 auf 42,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 7,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at