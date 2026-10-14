Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Lohnende Ionis Pharmaceuticals-Investition?
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ionis Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 34,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 289,939 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 287,62 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 13.10.2026 auf 42,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +22,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 7,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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