NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ionis Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 33,95 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,946 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ionis Pharmaceuticals-Aktie auf 69,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 205,24 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 105,24 Prozent.

Ionis Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 11,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at