Ionis Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

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Ionis Pharmaceuticals-Performance 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 40,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 248,633 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 13 779,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,79 Prozent zugenommen.

Ionis Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 9,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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