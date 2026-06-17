Ionis Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

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Profitabler Ionis Pharmaceuticals-Einstieg? 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Ionis Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,02 USD. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,438 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.06.2026 178,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,18 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Ionis Pharmaceuticals betrug jüngst 12,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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