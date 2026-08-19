Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Rentable Ionis Pharmaceuticals-Anlage?
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Ionis Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,643 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,56 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 18.08.2026 auf 59,62 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 157,56 USD entspricht einer Performance von +57,56 Prozent.
Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 9,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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