NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ionis Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 43,32 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 230,840 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Ionis Pharmaceuticals-Papiers auf 71,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 569,71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,70 Prozent zugenommen.

Der Ionis Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 11,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at