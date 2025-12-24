NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ionis Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Die Ionis Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 36,53 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,737 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (80,33 USD), wäre das Investment nun 219,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 119,90 Prozent erhöht.

Am Markt war Ionis Pharmaceuticals jüngst 13,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at