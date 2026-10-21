Ionis Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

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Ionis Pharmaceuticals-Investment 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ionis Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ionis Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,07 USD. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,563 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 161,74 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 20.10.2026 auf 45,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,74 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Ionis Pharmaceuticals betrug jüngst 7,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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