Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Frühes Investment
|
24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 38,44 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 26,015 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 976,85 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 23.06.2026 auf 75,99 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 976,85 USD, was einer positiven Performance von 97,68 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Ionis Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 12,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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