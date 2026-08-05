Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Lohnender Ionis Pharmaceuticals-Einstieg?
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 05.08.2025 wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ionis Pharmaceuticals-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,229 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ionis Pharmaceuticals-Aktie auf 55,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 279,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,92 Prozent gesteigert.
Der Ionis Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 9,06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ionis Pharmaceuticals Inc
Analysen zu Ionis Pharmaceuticals Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ionis Pharmaceuticals Inc
|48,78
|3,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.