NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.08.2025 wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ionis Pharmaceuticals-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,229 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ionis Pharmaceuticals-Aktie auf 55,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 279,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,92 Prozent gesteigert.

Der Ionis Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 9,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at