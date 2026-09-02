NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ionis Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Ionis Pharmaceuticals-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 57,49 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Ionis Pharmaceuticals-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,943 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 415,72 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 01.09.2026 auf 59,88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,16 Prozent angezogen.

Ionis Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 10,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at