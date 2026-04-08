NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 40,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 247,586 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 294,13 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 07.04.2026 auf 73,89 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 82,94 Prozent gesteigert.

Ionis Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at