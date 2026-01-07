NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ionis Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Ionis Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 59,14 USD wert. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,909 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.01.2026 1 377,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81,49 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 37,79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 12,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at