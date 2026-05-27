NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ionis Pharmaceuticals gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ionis Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 36,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,714 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.05.2026 206,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,07 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 106,43 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Ionis Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 12,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at