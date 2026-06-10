NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Ionis Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 36,84 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 271,444 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 74,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 244,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 102,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 12,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at