Das wäre der Verlust bei einem frühen Ionis Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Ionis Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,93 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 123,564 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 682,19 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 24.11.2026 auf 29,80 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 63,18 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Ionis Pharmaceuticals einen Börsenwert von 4,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at