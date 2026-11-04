Ionis Pharmaceuticals Aktie

Ionis Pharmaceuticals ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.11.2023 wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 47,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 211,909 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ionis Pharmaceuticals-Papiers auf 40,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 565,37 USD wert. Mit einer Performance von -14,35 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 6,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ionis Pharmaceuticals Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Ionis Pharmaceuticals Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ionis Pharmaceuticals Inc 34,03 -1,22% Ionis Pharmaceuticals Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen