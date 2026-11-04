NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.11.2023 wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 47,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 211,909 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ionis Pharmaceuticals-Papiers auf 40,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 565,37 USD wert. Mit einer Performance von -14,35 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 6,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at