Ionis Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

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Ionis Pharmaceuticals-Performance 28.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 73,57 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,592 Ionis Pharmaceuticals-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 597,53 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 27.10.2026 auf 43,96 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 597,53 USD entspricht einer negativen Performance von 40,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 7,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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