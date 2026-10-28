Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Ionis Pharmaceuticals-Performance
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 73,57 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Ionis Pharmaceuticals-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,592 Ionis Pharmaceuticals-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 597,53 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Anteils am 27.10.2026 auf 43,96 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 597,53 USD entspricht einer negativen Performance von 40,25 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 7,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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