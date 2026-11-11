Ionis Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004

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Lohnender Ionis Pharmaceuticals-Einstieg? 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ionis Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ionis Pharmaceuticals-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 11.11.2021 wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ionis Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 33,56 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,980 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,00 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 10.11.2026 auf 28,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,00 Prozent eingebüßt.

Ionis Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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