Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Rentabler Ionis Pharmaceuticals-Einstieg?
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30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Ionis Pharmaceuticals-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 65,42 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,529 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,15 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 29.09.2026 auf 45,89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,85 Prozent vermindert.
Alle Ionis Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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