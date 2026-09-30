NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Ionis Pharmaceuticals-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Ionis Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 65,42 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,529 Ionis Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,15 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 29.09.2026 auf 45,89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,85 Prozent vermindert.

Alle Ionis Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at