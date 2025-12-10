J.B. Hunt Transportation Services Aktie

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

Frühes Investment 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 177,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,562 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (189,77 USD), wäre die Investition nun 106,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für JB Hunt Transportation Services eine Börsenbewertung in Höhe von 18,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

