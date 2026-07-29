J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|Lohnende JB Hunt Transportation Services-Investition?
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29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren JB Hunt Transportation Services-Anteile an diesem Tag 167,41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 59,734 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2026 gerechnet (277,62 USD), wäre die Investition nun 16 583,24 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 583,24 USD entspricht einer Performance von +65,83 Prozent.
JB Hunt Transportation Services wurde am Markt mit 26,38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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