J.B. Hunt Transportation Services Aktie

J.B. Hunt Transportation Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

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Lohnende JB Hunt Transportation Services-Anlage? 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment verdienen können.

Am 07.10.2025 wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie betrug an diesem Tag 140,00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,714 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (225,93 USD), wäre das Investment nun 161,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,38 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete JB Hunt Transportation Services eine Marktkapitalisierung von 21,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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