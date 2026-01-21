NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der JB Hunt Transportation Services-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66,99 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das JB Hunt Transportation Services-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149,276 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie auf 203,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 377,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 203,78 Prozent erhöht.

JB Hunt Transportation Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at