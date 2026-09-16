NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 194,36 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investierten, hätten nun 0,515 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 140,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 273,05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,49 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich zuletzt auf 25,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at