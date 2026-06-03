NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen JB Hunt Transportation Services-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 169,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,590 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.06.2026 gerechnet (275,59 USD), wäre das Investment nun 162,58 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 62,58 Prozent.

Alle JB Hunt Transportation Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at