NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in JB Hunt Transportation Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 167,61 USD. Bei einem JB Hunt Transportation Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,966 JB Hunt Transportation Services-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 217,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 298,91 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 298,91 USD entspricht einer Performance von +29,89 Prozent.

JB Hunt Transportation Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at