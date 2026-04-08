J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|Frühes Investment
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 167,61 USD. Bei einem JB Hunt Transportation Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,966 JB Hunt Transportation Services-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 217,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 298,91 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 298,91 USD entspricht einer Performance von +29,89 Prozent.
JB Hunt Transportation Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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