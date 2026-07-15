NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 148,86 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,672 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 280,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,68 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 188,68 USD entspricht einer Performance von +88,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von JB Hunt Transportation Services bezifferte sich zuletzt auf 26,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at