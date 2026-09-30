J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|JB Hunt Transportation Services-Anlage
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30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.09.2016 wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81,14 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 123,244 JB Hunt Transportation Services-Papiere. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Papiere wären am 29.09.2026 28 257,33 USD wert, da der Schlussstand 229,28 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 182,57 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von JB Hunt Transportation Services bezifferte sich zuletzt auf 21,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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