NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

JB Hunt Transportation Services-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das JB Hunt Transportation Services-Papier bei 195,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,113 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 499,36 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 21.07.2026 auf 293,26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,94 Prozent zugenommen.

Am Markt war JB Hunt Transportation Services jüngst 27,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at