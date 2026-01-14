NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in JB Hunt Transportation Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

JB Hunt Transportation Services-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die JB Hunt Transportation Services-Aktie an diesem Tag 151,95 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,581 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 205,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 350,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,02 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich zuletzt auf 19,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at