J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|JB Hunt Transportation Services-Investment
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 174,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 57,176 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 243,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 895,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,96 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich jüngst auf 22,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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