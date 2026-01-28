NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der JB Hunt Transportation Services-Aktie statt. Diesen Tag beendete das JB Hunt Transportation Services-Papier bei 172,66 USD. Bei einem JB Hunt Transportation Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,579 JB Hunt Transportation Services-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Anteile wären am 27.01.2026 117,50 USD wert, da der Schlussstand 202,88 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 17,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich jüngst auf 19,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at