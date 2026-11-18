J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|Performance unter der Lupe
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 18.11.2021 wurde die JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 195,75 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,511 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 224,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,56 USD wert. Damit wäre die Investition um 14,56 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von JB Hunt Transportation Services belief sich jüngst auf 21,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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