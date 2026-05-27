NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen JB Hunt Transportation Services-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das JB Hunt Transportation Services-Papier bei 170,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,730 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 267,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 717,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,18 Prozent gesteigert.

JB Hunt Transportation Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at