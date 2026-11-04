J.B. Hunt Transportation Services Aktie

J.B. Hunt Transportation Services ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

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JB Hunt Transportation Services-Investment im Blick 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in JB Hunt Transportation Services gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das JB Hunt Transportation Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 172,64 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,792 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 301,20 USD, da sich der Wert einer JB Hunt Transportation Services-Aktie am 03.11.2026 auf 224,64 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 30,12 Prozent gleich.

JB Hunt Transportation Services war somit zuletzt am Markt 20,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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