JetBlue Airways Aktie

JetBlue Airways für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541867 / ISIN: US4771431016

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JetBlue Airways-Investmentbeispiel 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren JetBlue Airways-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem JetBlue Airways-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,21 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,753 JetBlue Airways-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.06.2026 137,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,79 USD belief. Das entspricht einem Plus von 37,53 Prozent.

Alle JetBlue Airways-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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