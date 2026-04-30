NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in JetBlue Airways eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die JetBlue Airways-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,36 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die JetBlue Airways-Aktie investierten, hätten nun 229,358 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des JetBlue Airways-Papiers auf 4,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 110,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,01 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte JetBlue Airways einen Börsenwert von 1,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at