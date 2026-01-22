JetBlue Airways Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit JetBlue Airways-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,29 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die JetBlue Airways-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 654,022 JetBlue Airways-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 610,20 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Anteils am 21.01.2026 auf 5,52 USD belief. Mit einer Performance von -63,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von JetBlue Airways belief sich zuletzt auf 1,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
