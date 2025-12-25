NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die JetBlue Airways-Aktie gebracht.

Am 25.12.2020 wurde die JetBlue Airways-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,43 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 693,001 JetBlue Airways-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 284,82 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Anteils am 24.12.2025 auf 4,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67,15 Prozent verringert.

Am Markt war JetBlue Airways jüngst 1,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at