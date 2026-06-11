NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in JetBlue Airways-Aktien gewesen.

Die JetBlue Airways-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen JetBlue Airways-Anteile an diesem Tag bei 18,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das JetBlue Airways-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53,619 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.06.2026 247,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 75,28 Prozent.

Der JetBlue Airways-Wert an der Börse wurde auf 1,83 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at