NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen JetBlue Airways-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit JetBlue Airways-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die JetBlue Airways-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,399 JetBlue Airways-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.02.2026 973,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,96 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 2,61 Prozent.

JetBlue Airways erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at