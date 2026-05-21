NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in JetBlue Airways gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden JetBlue Airways-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der JetBlue Airways-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,11 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,218 JetBlue Airways-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 261,18 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Papiers am 20.05.2026 auf 4,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 73,88 Prozent.

Zuletzt verbuchte JetBlue Airways einen Börsenwert von 1,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at