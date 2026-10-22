JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Lukrative JetBlue Airways-Anlage?
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22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das JetBlue Airways-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das JetBlue Airways-Papier letztlich bei 4,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 232,143 JetBlue Airways-Aktien im Depot. Die gehaltenen JetBlue Airways-Aktien wären am 21.10.2026 6 540,18 USD wert, da der Schlussstand 2,93 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -34,60 Prozent.
Der JetBlue Airways-Wert an der Börse wurde auf 1,09 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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