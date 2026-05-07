NASDAQ Composite Index-Titel JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen JetBlue Airways-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die JetBlue Airways-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,02 USD. Bei einem JetBlue Airways-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 424,501 JetBlue Airways-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 179,49 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Anteils am 06.05.2026 auf 5,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,21 Prozent verringert.

Alle JetBlue Airways-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at